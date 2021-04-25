Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. УНИКС играет с ЦСКА во 2-м матче серии

В понедельник, 7 июня, проходит второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС на домашней площадке старается отомстить московскому ЦСКА за поражение в дебютной встрече.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 7 июня, 19.00, «Баскет-холл»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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