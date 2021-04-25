Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал. УНИКС играет с ЦСКА во 2-м матче серии

В понедельник, 7 июня, проходит второй матч финальной серии плей-офф лиги ВТБ.

Казанский УНИКС на домашней площадке старается отомстить московскому ЦСКА за поражение в дебютной встрече.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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