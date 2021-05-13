«Зенит» может предложить Видалю 4 млн евро в год. Хавбек хочет играть в ЛЧ и не нужен «Интеру» (InterLive)

Полузащитник Артуро Видаль может покинуть «Интер».
Как сообщает InterLive, клуб недоволен игроком и хочет избавиться от него, чтобы в том числе убрать из платежной ведомости его зарплату в 8 млн евро в год.
Отмечается, что на 34-летнего чилийца претендует «Зенит», и участие питерского клуба в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может стать важным фактором для привлечения игрока, который желает остаться в Европе и играть в ведущем еврокубковом турнире.
«Зенит» сможет предложить Видалю как минимум 4 миллиона евро в год.
Помимо клуба из Санкт-Петербурга, хавбека также хотели бы подписать «Марсель» и «Америка».
Со статистикой выступлений Видаля можно ознакомиться здесь.