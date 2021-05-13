Канада выиграла ЧМ, Пол выстоял в бою с Мейвезером, Федерер снялся с РГ, Медведев в четвертьфинале, 21-летняя Рыбакина выбила Серену, форма Украины возмутила Госдуму и другие новости

1. Настоящая красная машина выиграла чемпионат мира по хоккею, одержав в финале победу над Финляндией – 3:2 (ОТ). Это 27-й титул для Канады (сравнялись с Россией /СССР), а с 1992-го – 8-й (у России всего пять побед на этом отрезке). Самым ценным игроком турнира стал канадец Эндрю Манжипан, похоронивший в том числе и нашу сборную, а лучшим бомбардиром – его соотечественник Коннор Браун. Бронзовые медали достались сборной США, россияне в этом году пролетели мимо даже символической сборной чемпионата.

2. Очередной игровой день «Ролан Гаррос» получился богатым на события. Роджер Федерер снялся с турнира, чтобы не рисковать здоровьем. Критика была неизбежна, и Энди Маррею пришлось заступаться за швейцарца.

Медведев уверенно заскочил в четвертьфинал, разгромив Кристиана Гарина и выдав, возможно, свой лучший матч на грунте в карьере. Теперь Даниил встретится с Циципасом.

Главной сенсацией воскресенья стала 21-летняя Елена Рыбакина, выбившая Серену Уильямс и впервые добравшаяся так далеко на РГ. Теннисистка родилась в Москве, но играет за Казахстан. Как же так получилось?

3. Мексиканец Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана и укрепил позиции «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Ферстаппен получил прокол и разбил болид за 4 круга до финиша, а Хэмилтон перебрал с риском на торможении и остался без подиума, на который ворвались великолепный Феттель, которого признали гонщиком дня, и Гасли из «Альфа Таури». Последний пригласил на празднования Квята, попросив прихватить водочки.

4. Сборная Украины показала форму на Евро-2020 с контуром границы страны на футболке. Креатив дизайнеров не понравился российским депутатам, выступления одно круче другого: Милонов рекомендовал форму в поддержку ЛГБТ, Захарова назвала такой выбор экипировки отчаянной акцией, Лебедев – попыткой напомнить лишний раз о себе, а Свищев вообще призвал УЕФА все запретить!

5. Сборная Аргентины подтвердила, что сыграет на Кубке Америки в этом году. А в Бразилии по-прежнему неспокойно – глава местной федерации решил убрать Тите, который против турнира, чтобы угодить властям, но в итоге сняли его самого – у человека серьезные проблемы с головой.

6. Бокс. Блогер Логан Пол выстоял в выставочном бою все 8 раундов против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера.

7. Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Монреаль» повел 3-0 в серии с «Виннипегом», «Вегас» сравнял счет в противостоянии с «Колорадо» (2-2).

8. Клубы РПЛ готовят трансферные бомбы. «Динамо» близко к подписанию бывшего игрока «Интера» Арнаутовича, а «Зенит» – к приобретению бразильца Клаудиньо за 15 миллионов евро. «Спартак» и ЦСКА пока присматриваются к лучшему бомбардиру «Бешикташа» Ларину.

9. НБА. «Филадельфия» уступила «Атланте» (124:128, 0-1) в первом матче серии второго раунда, «Клипперс» прошли «Даллас».

10. Футболисты сборной Англии перед игрой с Румынией встали на колено и вновь услышали свист в свой адрес. Румыны тоже встали на колено, но не все – Никушор Станчу отказался, поддержав таким образом дисквалифицированного на 10 матчей одноклубника Ондржея Куделу.

11. «Валенсия» и DC Comics урегулировали спор об использовании изображения летучей мыши.

12. Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald’s, вдохновленных сборной Бельгии.

Цитаты дня

Слуцкая о весе фигуристов: «Любые 200-300 граммов влияют на технику. Нас взвешивали каждый понедельник, чтобы в воскресенье мы не наедались шашлыками»

Валерий Брагин: «Количество кандидатов в сборную из КХЛ, отвечающих требованиям международного уровня, сокращается»

Агент Варга о Черчесове: «К нему был реальный интерес от английских клубов после ЧМ. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит»

Горд Миллер: «Вокруг российского хоккея есть миф о «Красной машине». Вы преследуете идею, которой не существует»

Геркус о ЧМ-2021: «Что это за формула, что можно 3 матча подряд проиграть на старте и все равно стать чемпионом?»