World Athletics одобрила заявки 35 российских спортсменов на нейтральный статус. В списке нет Сергея Шубенкова

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила еще 35 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса для выступления на международных стартах 2021 года.
Всего допуск для выступления на международных соревнованиях получили уже 62 спортсмена, в том числе трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, призер ЧМ в прыжках в высоту Илья Иванюк.
Четыре заявки россиян были отклонены.
В списке одобренных заявок нет чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.
Шубенков выступал на международных турнирах в 2019 году. На ЧМ-2019 в Дохе он завоевал серебро.