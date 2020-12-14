World Athletics одобрила заявки 35 российских спортсменов на нейтральный статус. В списке нет Сергея Шубенкова

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) одобрила еще 35 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса для выступления на международных стартах 2021 года.

Всего допуск для выступления на международных соревнованиях получили уже 62 спортсмена, в том числе трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту , чемпионка мира в прыжках с шестом , призер ЧМ в прыжках в высоту .

Четыре заявки россиян были отклонены.

В списке одобренных заявок нет чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами .

Шубенков выступал на международных турнирах в 2019 году. На ЧМ-2019 в Дохе он завоевал серебро.