Губерниев о форме Украины: «Ребята выдают желаемое за действительное. Не видим украинских пограничников в Симферополе»

Комментатор и телеведущий высказался о форме сборной Украины на .

«Я уже говорил, что на их форме они могут рисовать что угодно. Если бы я играл в футбол, то вышел бы с изображением Джина Симмонса из группы Kiss. Это дело каждого. Реакция у меня совершенно спокойная.

Но тут есть одно маленькое «но». Крым – это Россия. Рисуя такие вещи, ребята выдают желаемое за действительное. Мы приезжаем в Симферополь и не видим там ни одного украинского пограничника.

Это сделано для того, чтобы вызвать резонанс. Я хочу пожелать удачи сборной , там прекрасный футбол. Очень хочу, чтобы мы встретились в финале. Шансы на это есть. У меня мечта, чтобы мы сыграли в футбол и забыли о политике. Нужно выяснять кто сильнее на футбольном поле», — сказал Губерниев.

Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». Кажется, нарушили правила УЕФА