Губерниев о форме Украины: «Ребята выдают желаемое за действительное. Не видим украинских пограничников в Симферополе»

Комментатор «Матч ТВ» и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о форме сборной Украины на Евро-2020.
«Я уже говорил, что на их форме они могут рисовать что угодно. Если бы я играл в футбол, то вышел бы с изображением Джина Симмонса из группы Kiss. Это дело каждого. Реакция у меня совершенно спокойная.
Но тут есть одно маленькое «но». Крым – это Россия. Рисуя такие вещи, ребята выдают желаемое за действительное. Мы приезжаем в Симферополь и не видим там ни одного украинского пограничника.
Это сделано для того, чтобы вызвать резонанс. Я хочу пожелать удачи сборной Украины, там прекрасный футбол. Очень хочу, чтобы мы встретились в финале. Шансы на это есть. У меня мечта, чтобы мы сыграли в футбол и забыли о политике. Нужно выяснять кто сильнее на футбольном поле», — сказал Губерниев.
Украина показала форму на Евро: с контуром границы и нашивкой «Слава Украине». Кажется, нарушили правила УЕФА