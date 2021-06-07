Ролан Гаррос. Надаль играет с Синнером, Джокович, Шварцман вышли в 1/4 финала

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В девятый день «Ролан Гаррос» Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти. 19-летний итальянец выиграл первые два сета, но после этого взял всего один гейм и снялся при счете 0:4 в пятом.

Рафаэль Надаль борется с Янником Синнером.

Роджер Федерер снялся, так что Маттео Берреттини без борьбы вышел в четвертьфинал.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) Лоренцо Музетти (Италия)
6:7|6:7|6:1|6:0|4:0
Дата проведения
7 июня, 14.29
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Янник Синнер (Италия)
7:5|6:3|2:0
Дата проведения
7 июня, 18.27
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
7:6|6:4|7:5
Дата проведения
7 июня, 13.44
Онлайн матча

 

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