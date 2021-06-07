Ролан Гаррос. Надаль играет с Синнером, Джокович, Шварцман вышли в 1/4 финала

В девятый день «Ролан Гаррос» Новак Джокович прошел Лоренцо Музетти. 19-летний итальянец выиграл первые два сета, но после этого взял всего один гейм и снялся при счете 0:4 в пятом.
Рафаэль Надаль борется с Янником Синнером.
Роджер Федерер снялся, так что Маттео Берреттини без борьбы вышел в четвертьфинал.
Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
30 мая – 13 июня 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 7 июня, 14.29
- Дата проведения
- 7 июня, 18.27
- Дата проведения
- 7 июня, 13.44