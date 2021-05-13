Минюст Швейцарии предостерег УЕФА и ФИФА от санкций к «Реалу», «Барсе» и «Ювентусу»

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Швейцарское министерство юстиции заступилось за три клуба, оставшихся в Суперлиге«Реал», «Барселону» и «Ювентус».

Ведомство предостерегло ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы, направив им официальное уведомление.

Напомним, ранее было открыто дисциплинарное дело в отношении этих клубов, а в УЕФА не отрицали, что существует вероятность их исключения из еврокубков.

Во время запуска проекта суд Мадрида 20 апреля выносил предварительное решение, запрещающее УЕФА и ФИФА останавливать Суперлигу.

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