Фоден – самый дорогой игрок топ-5 лиг, Рэшфорд – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 12-й, Вернер – 17-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), основываясь на собственном алгоритме, представил список самых дорогих футболистов в топ-5 лигах Европы.
В первую пятерку вошли три футболиста «Манчестер Юнайтед», а в десятку попали пять игроков из АПЛ.
Отметим, что форварды Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») не попали в топ-100 самых дорогих игроков.
Выше 100 млн евро оценены двадцать футболистов:
1. Филип Фоден (190,2 млн евро, «Манчестер Сити»).
2. Мэйсон Гринвуд (178 млн евро, «МЮ»).
3. Маркус Рэшфорд (159,1 млн евро, «МЮ»).
4. Эрлинг Холанд (155,5 млн евро, «Боруссия» Дортмунд).
5. Бруну Фернандеш (154,3 млн евро, «МЮ»).
6. Френки де Йонг (138,7 млн евро, «Барселона»).
7. Педри (133,2 млн евро, «Барселона»).
8. Альфонсо Дэвис (131,6 млн евро, «Бавария»).
9. Жоау Феликс (127,8 млн евро, «Атлетико»).
10. Мэйсон Маунт (123,6 млн евро, «Челси»).
11. Джейдон Санчо (120,8 млн евро, «Боруссия» Дортмунд).
12. Килиан Мбаппе (118,3 млн евро, «ПСЖ»).
13. Ферран Торрес (118 млн евро, «Манчестер Сити»).
14. Кай Хавертц (116,5 млн евро, «Челси»).
15. Трент Александер-Арнолд (115 млн евро, «Ливерпуль»).
16. Рубен Диаш (114,4 млн евро, «Манчестер Сити»).
17. Тимо Вернер (108,9 млн евро, «Челси»).
18. Винисиус Жуниор (104,4 млн евро, «Реал»).
19. Бернарду Силва (104,2 млн евро, «Манчестер Сити»).
20. Букайо Сака (104 млн евро, «Арсенал»).