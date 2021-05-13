Фоден – самый дорогой игрок топ-5 лиг, Рэшфорд – 3-й, Холанд – 4-й, Мбаппе – 12-й, Вернер – 17-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory), основываясь на собственном алгоритме, представил список самых дорогих футболистов в топ-5 лигах Европы.

В первую пятерку вошли три футболиста , а в десятку попали пять игроков из .

Отметим, что форварды («Барселона») и («Ювентус») не попали в топ-100 самых дорогих игроков.

Выше 100 млн евро оценены двадцать футболистов:

1. Филип Фоден (190,2 млн евро, «Манчестер Сити»).

2. Мэйсон Гринвуд (178 млн евро, «МЮ»).

3. Маркус Рэшфорд (159,1 млн евро, «МЮ»).

4. Эрлинг Холанд (155,5 млн евро, «Боруссия» Дортмунд).

5. Бруну Фернандеш (154,3 млн евро, «МЮ»).

6. Френки де Йонг (138,7 млн евро, ).

7. Педри (133,2 млн евро, «Барселона»).

8. Альфонсо Дэвис (131,6 млн евро, ).

9. Жоау Феликс (127,8 млн евро, ).

10. (123,6 млн евро, «Челси»).

11. (120,8 млн евро, «Боруссия» ).

12. (118,3 млн евро, ).

13. (118 млн евро, ).

14. Кай Хавертц (116,5 млн евро, «Челси»).

15. Трент Александер-Арнолд (115 млн евро, ).

16. Рубен Диаш (114,4 млн евро, «Манчестер Сити»).

17. (108,9 млн евро, ).

18. (104,4 млн евро, ).

19. Бернарду Силва (104,2 млн евро, «Манчестер Сити»).

20. Букайо Сака (104 млн евро, ).