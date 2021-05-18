РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия. Он должен быть реализован до 16 декабря 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

План должен быть реализован до 16 декабря 2022 года.

«РУСАДА был получен план восстановления, разработанный и утвержденный WADA.

Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением и нормами международного стандарта по соответствую кодексу подписавшихся сторон.

План восстановления является документом патерналистского характера, максимально учитывающим принцип равноправия сторон, сформулированным с целью оказания содействия РУСАДА.

План имеет обеспечительное значение применительно к резолютивным требованиям решения суда, а также положениям международного стандарта», – рассказал Буханов.

17 Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Также на время действия санкций Россия не имеет права принимать крупные соревнования.

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?