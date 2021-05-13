Посольство США в Киеве похвалило форму сборной Украины

Посольство США в Киеве в твиттере отреагировало на новую форму сборной Украины к Евро-2020.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине!» – написали представители посольства.

На этот твит ответило и посольство Великобритании на Украине, написав: «Нам тоже нравится».

Также медиадепартамент американского диппредставительства дописал: «Мы знаем, как приятно иметь новый комплект». Сообщение сопровождается фотографией формы сборной США 1994 года.

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