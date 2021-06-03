Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Заслуженный тренер России по фигурному катанию награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москвина занимается тренерской деятельностью с 1962 года. Она награждена за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.

На последнем чемпионате мира в Стокгольме ее ученики взяли золото и бронзу.

Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.