Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Теги Тамара Москвина сборная России пары красава Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москвина занимается тренерской деятельностью с 1962 года. Она награждена за большой вклад в развитие отечественного фигурного катания.

На последнем чемпионате мира в Стокгольме ее ученики взяли золото и бронзу.

Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

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