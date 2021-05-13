Товарищеские матчи. Германия принимает Латвию, Украина забила 4 гола Кипру

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В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии играет дома с Латвией, Украина разгромила Кипр (4:0).

Товарищеские матчи

Украина – Кипр 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
7 июня, 19.00, «Металлист»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37, пенальти Ярмоленко, 2:0 – 45, пенальти Зинченко, 3:0 – 59 Яремчук, 4:0 – 65 Ярмоленко.
УкраинаПятов, Забарный, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Соболь, Макаренко (Степаненко, 46), Зинченко, Зубков (Марлос, 46), Малиновский (Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67).
КипрПанаги, Сотириу, Каро, Иоанну, Авраам (Кусулос, 46), Кирьяку (Захариу, 69), Питтас (Лоизу, 85), Артиматас (Гогич, 78), Папулис (Кастанос, 61), Элиа (Христофи, 46), Панайоту.
Удаление:
Панайоту (36).

 

Германия – Латвия 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Меркур Шпиль-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 19 Гозенс, 2:0 – 21 Гюндоган.
ГерманияНойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс, Гозенс, Кроос, Гюндоган, Хавертц, Киммих, Мюллер, Гнабри.
ЛатвияОзолс, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Эмсис, Зюзин, Цыганик, Карклиньш, Улдрикис, Икауниекс, Федоров.
Предупреждение:
Зюзин (19).

 

Андорра – Гибралтар 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
Онлайн матча

 

Фарерские о-ва – Лихтенштейн 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 июня, 21.45, «Торсвеллур»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Геппель, 1:1 – 23 Ольсен.

 

Сербия – Ямайка 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
7 июня, 10.00, «Miki Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 29 Грэй, 1:1 – 61 Павлович.
СербияНиколич (Илич, 46), Митрович, Петкович (Вулич, 74), Честич (Павлович, 46), Терзич, Илич (Спайич, 46), Гудель, Груйич (Максимович, 63), Гаврич (Макарич, 46), Йовелич, Йович.
Ямайка – Taylor, Мариаппа, Белл, Лоу (Моррисон, 72), Мур, Фишер, Уильямс (Ламберт, 86), Хардинг, Грэй (Тилт, 79), Ист, Турготт (Malcolm, 67).
Предупреждения:
Честич (15), Мур (57), Павлович (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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