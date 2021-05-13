Товарищеские матчи. Германия принимает Латвию, Украина забила 4 гола Кипру

В товарищеских матчах в преддверии Евро-2020 сборная Германии играет дома с Латвией, Украина разгромила Кипр (4:0).
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 7 июня, 19.00, «Металлист»
- Голы:
- 1:0 – 37, пенальти Ярмоленко, 2:0 – 45, пенальти Зинченко, 3:0 – 59 Яремчук, 4:0 – 65 Ярмоленко.
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Украина –
Пятов, Забарный, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Соболь, Макаренко (Степаненко, 46), Зинченко, Зубков (Марлос, 46), Малиновский (Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67).
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Кипр –
Панаги, Сотириу, Каро, Иоанну, Авраам (Кусулос, 46), Кирьяку (Захариу, 69), Питтас (Лоизу, 85), Артиматас (Гогич, 78), Папулис (Кастанос, 61), Элиа (Христофи, 46), Панайоту.
- Удаление:
- Панайоту (36).
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Меркур Шпиль-Арена»
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Германия –
Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс, Гозенс, Кроос, Гюндоган, Хавертц, Киммих, Мюллер, Гнабри.
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Латвия –
Озолс, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Эмсис, Зюзин, Цыганик, Карклиньш, Улдрикис, Икауниекс, Федоров.
- Предупреждение:
- Зюзин (19).
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Торсвеллур»
- Дата проведения
- 7 июня, 10.00, «Miki Stadium»
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Сербия –
Николич (Илич, 46), Митрович, Петкович (Вулич, 74), Честич (Павлович, 46), Терзич, Илич (Спайич, 46), Гудель, Груйич (Максимович, 63), Гаврич (Макарич, 46), Йовелич, Йович.
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Ямайка –
Taylor, Мариаппа, Белл, Лоу (Моррисон, 72), Мур, Фишер, Уильямс (Ламберт, 86), Хардинг, Грэй (Тилт, 79), Ист, Турготт (Malcolm, 67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.