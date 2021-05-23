НБА. Плей-офф. «Бруклин» сыграет в Нью-Йорке с «Милуоки», «Финикс» откроет серию с «Денвером»

В понедельник, 7 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
В Нью-Йорке местный «Бруклин» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта постарается развить успех в противостоянии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-0).
«Финикс» Девина Букера и Криса Пола, выбивший в первом раунде действующих чемпионов «Лейкерс», дома откроет серию с «Денвером» Николы Йокича (0-0).
НБА
Полуфиналы конференций (до 4 побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 июня, 02.30, «Barclays Center»
«Бруклин» ведет в серии – 1-0
Первый матч
- Дата проведения
- 8 июня, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
Счет в серии не открыт – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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