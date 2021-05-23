Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Бруклин» сыграет в Нью-Йорке с «Милуоки», «Финикс» откроет серию с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Милуоки Бруклин Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 7 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

    В Нью-Йорке местный «Бруклин» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта постарается развить успех в противостоянии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-0).

    «Финикс» Девина Букера и Криса Пола, выбивший в первом раунде действующих чемпионов «Лейкерс», дома откроет серию с «Денвером» Николы Йокича (0-0).

    НБА

    Плей-офф

    Полуфиналы конференций (до 4 побед)

    Второй матч

    Бруклин – Милуоки
    Дата проведения
    8 июня, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 1-0

    Первый матч

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    8 июня, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Джеймс Харден травмировался, но это не помешало «Бруклину» перешагнуть через «Милуоки» в первом матче полуфинала Востока

    Леброн впервые вылетел в первом раунде. У Букера 47 очков, а Дэвис опять сломался

    «Лейкерс» вылетели из плей-офф, Лиллард – тоже. А они могут объединиться?

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья