НБА. Плей-офф. «Бруклин» сыграет в Нью-Йорке с «Милуоки», «Финикс» откроет серию с «Денвером»

В понедельник, 7 июня, в рамках второго раунда плей-офф пройдут два матча.

В Нью-Йорке местный «Бруклин» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта постарается развить успех в противостоянии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-0).

Девина Букера и Криса Пола, выбивший в первом раунде действующих чемпионов «Лейкерс», дома откроет серию с Николы Йокича (0-0).

НБА

Полуфиналы конференций (до 4 побед)

Второй матч

«Бруклин» ведет в серии – 1-0

Первый матч

Счет в серии не открыт – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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«Лейкерс» вылетели из плей-офф, Лиллард – тоже. А они могут объединиться?