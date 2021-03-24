Гвардиола о ротации: «УЕФА и ФИФА убивают игроков. Они люди, а не машины»

Главный тренер высказался о причинах регулярной ротации состава, упрекнув руководящие органы в том, что календарь излишне загружен.

«Игроки люди, а не машины. Знаю, что некоторые из них расстроены, потому что хотят играть каждый день, но это невозможно. Если не ротировать состав, то не получится участвовать во всех соревнованиях, не окажешься в нашем нынешнем положении.

Конечно, футболисты могут играть, у них невероятный менталитет, но им нужен отдых. и убивают игроков, это чересчур. С начала сезона у нас ни разу не было перерыва посреди недели, ни разу.

Нет игрока, который мог бы выдержать это не только физически, но и морально. Это невозможно.

Когда я ротирую состав [и побеждаю] – я гений, молодец, Пеп. Когда мы проигрываем после ротации, люди говорят: «Зачем? Надо было выпускать игроков как обычно». Но это непоследовательно», – поделился мыслями тренер.