Гвардиола о ротации: «УЕФА и ФИФА убивают игроков. Они люди, а не машины»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА ФИФА Sports.ru Пеп Гвардиола календарь коронавирус Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о причинах регулярной ротации состава, упрекнув руководящие органы в том, что календарь излишне загружен.

«Игроки люди, а не машины. Знаю, что некоторые из них расстроены, потому что хотят играть каждый день, но это невозможно. Если не ротировать состав, то не получится участвовать во всех соревнованиях, не окажешься в нашем нынешнем положении.

Конечно, футболисты могут играть, у них невероятный менталитет, но им нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков, это чересчур. С начала сезона у нас ни разу не было перерыва посреди недели, ни разу.

Нет игрока, который мог бы выдержать это не только физически, но и морально. Это невозможно.

Когда я ротирую состав [и побеждаю] – я гений, молодец, Пеп. Когда мы проигрываем после ротации, люди говорят: «Зачем? Надо было выпускать игроков как обычно». Но это непоследовательно», – поделился мыслями тренер.

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