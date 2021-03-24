Жиго может пропустить матч с «Локо» из-за сотрясения мозга

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Самюэль Жиго Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может пропустить матч РПЛ с «Локомотивом», сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы.

Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», – сказал Фетисов.

Жиго вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Ростовом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте на Илью Гапонова.

«Локомотив» и «Спартак» сыграют 11 апреля.

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