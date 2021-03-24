Жиго может пропустить матч с «Локо» из-за сотрясения мозга

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может пропустить матч РПЛ с «Локомотивом», сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.
«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы.
Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», – сказал Фетисов.
Жиго вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Ростовом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте на Илью Гапонова.
«Локомотив» и «Спартак» сыграют 11 апреля.