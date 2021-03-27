На 85-м году жизни скончался комментатор бокса Владимир Гендлин

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор . Об этом сообщают «Ведомости».

В начале марта Гендлин перенес обширный инфаркт и операцию. В конце прошлого месяца врачи установили наличие антител и сделали вывод, что журналист переболел коронавирусом, которого не заметил.

Заболевание дало осложнения в виде пневмонии, 4 апреля Гендлин был переведен на ИВЛ.

Журналист специализировался на боксе, был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ. Гендлин известен по программе «Большой ринг» в середине 90-х на канале НТВ. С 2000 года работал на Первом канале, а также снимал документальные фильмы про Константина Цзю, Олега Маскаева и других известных боксеров.