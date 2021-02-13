Единая лига ВТБ. «Зенит» против ЦСКА

В понедельник, 5 апреля, в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 20.00, «СК Юбилейный»
Положение команд: Зенит – 18-3, ЦСКА – 15-5, УНИКС – 15-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Нижний Новгород – 12-7, Зелена-Гура – 13-10, Химки – 10-9, Парма – 9-11, Автодор – 8-13, Калев – 6-15, Астана – 5-15, Енисей – 4-15, Цмоки-Минск – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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