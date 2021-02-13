Единая лига ВТБ. «Зенит» против ЦСКА

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В понедельник, 5 апреля, в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – ЦСКА 14:5 (1 четверть)
Дата проведения
5 апреля, 20.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 18-3, ЦСКА – 15-5, УНИКС – 15-5, Локомотив-Кубань – 15-6, Нижний Новгород – 12-7, Зелена-Гура – 13-10, Химки – 10-9,  Парма – 9-11, Автодор – 8-13, Калев – 6-15, Астана – 5-15, Енисей – 4-15, Цмоки-Минск – 2-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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