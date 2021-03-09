Знарок назначен главным тренером «Динамо» (Metaratings)

Олег Знарок стал главным тренером московского «Динамо», сообщает Metaratings.
Стороны согласовали условия контракта. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Отмечается, что 58-летний тренер уже занимается вопросами обновления команды на трансферном рынке.
Его помощниками будут Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, которые помогали специалисту в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Знарок прилетел в Москву на финальную встречу с руководством бело-голубых.
Знарок уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.