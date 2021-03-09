Знарок назначен главным тренером «Динамо» (Metaratings)

Теги Спартак Олег Знарок КХЛ Харийс Витолиньш Динамо Хоккей

Олег Знарок стал главным тренером московского «Динамо», сообщает Metaratings.

Стороны согласовали условия контракта. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Отмечается, что 58-летний тренер уже занимается вопросами обновления команды на трансферном рынке.

Его помощниками будут Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, которые помогали специалисту в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Знарок прилетел в Москву на финальную встречу с руководством бело-голубых.

Знарок уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Гагарина.

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