Гозенс рассказал, что Роналду отказался отдать ему футболку после матча: «Он даже не посмотрел на меня. Мне стало стыдно»

Защитник «Аталанты» рассказал о неудачной попытке получить футболку форварда .

«После игры с «Ювентусом» я попытался осуществить свою мечту – получить футболку Роналду. После финального свистка я подошел к нему, даже не начав праздновать.

Но Роналду отказался. Я попросил его: «Криштиану, можно мне взять твою футболку?» Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: «Нет».

Мне стало стыдно, я покраснел. Я ушел, чувствуя себя маленьким. Знаете этот момент, когда происходит что-то постыдное, и ты оглядываешься по сторонам: заметил ли кто-то? Во так я себя почувствовал, я пытался это скрыть», – цитирует отрывок из автобиографии Гозенса Goal.com.