Опрос ВЦИОМ: более половины россиян занимаются спортом или физкультурой, в возрасте старше 60 лет – каждый второй

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса населения страны о занятиях физкультурой и спортом.

По результатам опроса, более половины россиян занимаются спортом или физкультурой (56%). Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый второй (50% среди группы 60+). Не занимаются спортом или физическими упражнениями 43% россиян.

Основная причина, по которой жители страны не занимаются физической культурой, это нехватка времени (32%). На втором месте – ограничения по здоровью (19%).

Самые популярные виды спорта среди россиян — бег, легкая атлетика или спортивная ходьба (36%). Также в топ популярных спортивных занятий вошли: катание на коньках, лыжах (18%), катание на велосипеде (18%), плавание (12%).

Основная цель тренировок – поддержка и укрепление здоровья (63%). Чаще россияне занимаются спортом на улице, на природе (52%). Ходят в фитнес-центры, тренажерные залы 31% опрошенных.

Самостоятельные занятия наиболее популярны — данного формата тренировок придерживается 84% россиян.

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