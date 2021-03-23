Гончаренко вскоре проведет переговоры с Галицким о назначении в «Краснодар»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени проведет переговоры о назначении в «Краснодар», сообщает Bobsoccer.

Белорусский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера южан. В ближайшее время Гончаренко отправится в Краснодар на встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Сообщалось, что если «Краснодар» не договорится с Гончаренко, то клуб может обратиться к тренеру «Кайрата» Алексею Шпилевскому.

Вчера «быки» объявили об уходе главного тренера Мурада Мусаева. Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Мусаев в «Краснодаре»: сначала разнообразие стиля и две бронзы, итог – тотальная потерянность

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья