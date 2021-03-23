Черчесов о Жиркове: «Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Футболисты такого уровня даже за 5 минут сильно влияют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне защитника «Зенита» .

– На Жиркове возраст сказывается?

– Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый – он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет.

Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут – все помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов.

Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.

– Было бы интересно посмотреть на Самошникова.

– Потерпите. Понимаю, что всем интересно. Сейчас он побывал в команде, и в этом плане для него уже была польза от сбора, – сказал Черчесов.

37-летний Жирков сыграл в двух из трех мартовских матчей сборной России. За в этом сезоне он провел 13 матчей в .