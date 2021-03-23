Подозреваемый в ставках Еркин: «Я в церковь хожу. Еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей»

Полузащитник «Тамбова» , подозреваемый в игре на ставках, рассказал о своих эмоциях от обвинений.

– Как сейчас настроение?

– Получше, поспокойнее. Первые четыре-пять дней после этого нелепого вброса были стрессовыми от непонимания, в чем обвиняют. И от того, что журналисты без каких-либо доказательств начали поливать нас грязью.

Для родственников тоже тяжелая ситуация. Теперь кое-что прояснилось, высказал в РФС свою позицию, стало полегче в моральном плане.

– Вы верующий человек?

– В церковь хожу, перед игрой прошу Бога о том, чтобы все сложилось удачно. Это еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей.

– Если бы вы смогли сыграть против ЦСКА…

– Не смог бы, потому что не успел сдать тест на ковид из-за поездки в Москву. Будь такая возможность, вышел бы, конечно. Бояться мне нечего, я невиновен.

– Теперь каждый ваш фол будут рассматривать под микроскопом. Станете думать лишний раз, рисковать в штрафной или нет?

– Ерунда это. Если бояться, не стоит вообще играть в футбол. Уверен, что отыграл бы хорошо против армейцев. Боится тот, кто в чем-то виноват.

– В последних турах чемпионата постараетесь убедить российский футбол, что еще ему пригодитесь?

– Если выпадет такая возможность, конечно. Важно, чтобы люди понимали: обвинения – полная чушь, у меня честное имя, горжусь своей работой. И амбиции с надеждами есть, хочется доказать, что чего-то стою как футболист, – сказал Еркин.

Еркин из «Тамбова» об отказе от полиграфа: «Доверять ему бессмысленно. Представьте, говорю правду, а он показывает неправду. Что я после этого докажу?»