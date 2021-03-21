Златан и «Милан» договорились о продлении контракта на год

Нападающий подпишет новый контракт с клубом.

Стороны договорились о продлении соглашения на один год, сообщают MilanNews и другие источники.

«Россонери» вели переговоры со шведом несколько недель и достигли договоренности в последние дни. Сейчас согласовываются последние детали соглашения.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с 39-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.

В 16 матчах нынешнего сезона Серии А Ибрагимович забил 15 голов. Статистику Златана можно найти здесь.

39-летний Златан пока результативнее пикового Шевченко и нынешнего Роналду. Раньше играл на инстинктах, а теперь изучает соперников – и выбирает жертву

Ибра забивает в 39, Буффон тащит в 42, Роналду не планирует заканчивать. Футбол и правда стареет?