Златан и «Милан» договорились о продлении контракта на год

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подпишет новый контракт с клубом.

Стороны договорились о продлении соглашения на один год, сообщают MilanNews и другие источники.

«Россонери» вели переговоры со шведом несколько недель и достигли договоренности в последние дни. Сейчас согласовываются последние детали соглашения.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с 39-летним футболистом будет объявлено в ближайшее время.

В 16 матчах нынешнего сезона Серии А Ибрагимович забил 15 голов. Статистику Златана можно найти здесь.

39-летний Златан пока результативнее пикового Шевченко и нынешнего Роналду. Раньше играл на инстинктах, а теперь изучает соперников – и выбирает жертву

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