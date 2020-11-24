Герасименя о позиции Домрачевой по ситуации в Беларуси: «Всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления»

Чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя поделилась мнением о позиции четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону о ситуации в Беларуси.

«Да я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно! Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека – нет, я не буду и не хочу этого делать.

Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так. Если кто-то молчит… всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления.

Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает... что я могу сделать?» – рассказала Герасименя.

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