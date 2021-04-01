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    НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Даллас» примет «Юту» и другие матчи

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    В понедельник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    «Бруклин» с Харденом и Ирвингом сыграет против «Нью-Йорка». «Даллас» примет на своей площадке лидера лиги «Юту».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Миннесота – Сакраменто
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Детройт
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Кливленд
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Юта
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Нью-Йорк
    Дата проведения
    6 апреля, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Финикс
    Дата проведения
    6 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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