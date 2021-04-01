НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Даллас» примет «Юту» и другие матчи

В понедельник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Бруклин» с Харденом и Ирвингом сыграет против «Нью-Йорка». «Даллас» примет на своей площадке лидера лиги «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 6 апреля, 03.00, «Toyota Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Уже сегодня еще один русский баскетболист может стать чемпионом NCAA. Что мы знаем о Павле Захарове?
Вы же хотели потусить со звездами спорта? Пол Пирс устроил для всех нас вечеринку с покером, выпивкой и стриптизершами
Трейлер нового «Космического джема» разделил мир. Весь фильм – отсылка на масскульт, логики нет, а монстров рисовали с Дэвиса, Лилларда и Томпсона