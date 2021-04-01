НБА. «Бруклин» – «Нью-Йорк», «Даллас» примет «Юту» и другие матчи

В понедельник, 5 апреля, в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

с Харденом и Ирвингом сыграет против . примет на своей площадке лидера лиги «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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