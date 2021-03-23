Сергей Семак: «Пресыщения победами для меня не существует. Беру один трофей – сразу думаю о следующем»

Главный тренер «Зенита» высказался о своей мотивации после нескольких титулов во главе клуба.

– Близок к завершению ваш третий сезон в «Зените». Это солидный срок в роли главного тренера российского топ-клуба: есть ли «усталость металла»?

– До конца турнира остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для . И все мысли сейчас об этом.

Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня – быстро забыли, идем дальше.

– Это хорошая черта для любого спортсмена и тренера, но ведь и успехи иной раз выхолащивают.

– От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями. Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад.

Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь – чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений.

Изначально предполагал, что неким водоразделом для меня в «Зените» станет окончание второго сезона. Однако из-за пандемии, которая перевернула не только футбольный, но и вообще весь мир, затормозив многие процессы, определенный рубеж с переосмыслением каких-то рабочих процессов наступит предстоящим летом. Это объективный момент, которого не надо бояться.

Я не выгорел эмоционально в «Зените», мне по-прежнему интересно работать в этом клубе с составом, который способен меняться и прогрессировать. С марта прошлого года и до сегодняшнего дня мы прошли сложный и насыщенный путь, полный ковидных сложностей и серьезных травм.

Выиграли прошлый чемпионат, стремимся победить в нынешнем. Считаю, что на фоне всех проблем, которые иногда не видны со стороны, мы сплотились еще больше, – сказал Семак.

За время работы с сине-бело-голубыми 45-летний специалист дважды стал чемпионом России, взял Кубок и Суперкубок страны.