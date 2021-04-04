Покинувший пост главного тренера может возглавить .

58-летний специалист является основным претендентом на пост главного тренера бело-голубых, пишет телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Накануне вечером Знарок прилетел в Москву на финальную встречу с руководством «Динамо». Если стороны достигнут договоренности, назначение тренера может состояться в ближайшие дни.

Тем не менее для согласования сделки «Динамо» и Знарку нужно уладить сразу несколько деталей, в частности, договориться о составе тренерского штаба и списке трансферных целей.

Отметим, что Знарок уже возглавлял «Динамо» с 2010 по 2014 год. Команда дважды выигрывала Кубок Гагарина под руководством этого тренера.