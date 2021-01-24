Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Иверсен, Нисканен пробегут классический масс-старт на 15 км

30 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне пройдет мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

мира

Фалун, Швеция

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – в 15:30 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

1. (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. (Россия)

4. Шюр Рете (Норвегия)

5. (Швейцария)

6. Артем Мальцев (Россия)

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

8. (Норвегия)

9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

11. Илья Семиков (Россия)

13. Франческо де Фабиани (Италия)

15. Ииво Нисканен (Финляндия)

16. Пол Гульберг (Норвегия)

18. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

22. Сергей Устюгов (Россия)

24. Андрей Ларьков (Россия)

26. Эрик Валнес (Норвегия)

27. Калле Халварссон (Швеция)

29. Илья Порошкин (Россия)