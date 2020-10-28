Овечкин возглавил топ-30 игроков, которые могут стать свободными агентами (The Hockey News)

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами после завершения текущего сезона НХЛ

Срок 13-летнего контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает в этом году. 

Ожидается, что рынок свободных агентов откроется 28 июля. До этого срока все игроки могут подписать новые контракты с текущими клубами. 

Другие россияне в список не вошли. 

Топ-30 потенциальных свободных агентов НХЛ:

1. н Александр Овечкин («Вашингтон»), текущая средняя зарплата – 9,54 миллиона долларов

2. з Дуги Хэмилтон («Каролина»), 5,75 млн

3. н Габриэль Ландескуг («Колорадо»), 5,57 млн

4. в Туукка Раск («Бостон»), 7 млн

5. н Тэйлор Холл («Баффало»), 8 млн

6. н Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»), 6 млн

7. н Филлип Дано («Монреаль»), 3,08 млн

8. н Томаш Татар («Монреаль»), 5,3 млн

9. н Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), 4,65 млн

10. в Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), 4,4 млн

11. н Майк Хоффман («Сент-Луис»), 4 млн

12. н Джейден Шварц («Сент-Луис»), 5,35 млн

13. в Филипп Грубауэр («Колорадо»), 3,33 млн

14. н Брэндон Саад («Колорадо»), 6 млн

15. н Давид Крейчи («Бостон»), 7 млн

16. з Тайсон Бэрри («Эдмонтон»), 3,75 млн

17. н Райан Гецлаф («Анахайм»), 8 млн

18. н Ник Фолиньо («Коламбус»), 5,5 млн

19. н Блэйк Коулмэн («Тампа»), 1,8 млн

20. н Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»), 3,75 млн

21. н Пол Штястны («Виннипег»), 6,5 млн

22. в Фредерик Андерсен («Торонто»), 5 млн

23. н Зак Хайман («Торонто»), 2,25 млн

24. з Дэвид Савар («Коламбус»), 4,25 млн

25. з Райан Мюррей («Нью-Джерси»), 4,6 млн

26. н Алекс Иафалло («Лос-Анджелес»), 2,42 млн

27. н Йоэл Армия («Монреаль»), 2,6 млн

28. н Тэннер Пирсон («Ванкувер»), 3,75 млн

29. в Ярослав Галак («Бостон»), 2,25 млн

30. н Скотт Лоутон («Филадельфия»), 2,3 млн

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