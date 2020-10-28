Овечкин возглавил топ-30 игроков, которые могут стать свободными агентами (The Hockey News)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами после завершения текущего сезона НХЛ.
Срок 13-летнего контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает в этом году.
Ожидается, что рынок свободных агентов откроется 28 июля. До этого срока все игроки могут подписать новые контракты с текущими клубами.
Другие россияне в список не вошли.
Топ-30 потенциальных свободных агентов НХЛ:
1. н Александр Овечкин («Вашингтон»), текущая средняя зарплата – 9,54 миллиона долларов
2. з Дуги Хэмилтон («Каролина»), 5,75 млн
3. н Габриэль Ландескуг («Колорадо»), 5,57 млн
4. в Туукка Раск («Бостон»), 7 млн
5. н Тэйлор Холл («Баффало»), 8 млн
6. н Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»), 6 млн
7. н Филлип Дано («Монреаль»), 3,08 млн
8. н Томаш Татар («Монреаль»), 5,3 млн
9. н Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), 4,65 млн
10. в Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), 4,4 млн
11. н Майк Хоффман («Сент-Луис»), 4 млн
12. н Джейден Шварц («Сент-Луис»), 5,35 млн
13. в Филипп Грубауэр («Колорадо»), 3,33 млн
14. н Брэндон Саад («Колорадо»), 6 млн
15. н Давид Крейчи («Бостон»), 7 млн
16. з Тайсон Бэрри («Эдмонтон»), 3,75 млн
17. н Райан Гецлаф («Анахайм»), 8 млн
18. н Ник Фолиньо («Коламбус»), 5,5 млн
19. н Блэйк Коулмэн («Тампа»), 1,8 млн
20. н Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»), 3,75 млн
21. н Пол Штястны («Виннипег»), 6,5 млн
22. в Фредерик Андерсен («Торонто»), 5 млн
23. н Зак Хайман («Торонто»), 2,25 млн
24. з Дэвид Савар («Коламбус»), 4,25 млн
25. з Райан Мюррей («Нью-Джерси»), 4,6 млн
26. н Алекс Иафалло («Лос-Анджелес»), 2,42 млн
27. н Йоэл Армия («Монреаль»), 2,6 млн
28. н Тэннер Пирсон («Ванкувер»), 3,75 млн
29. в Ярослав Галак («Бостон»), 2,25 млн
30. н Скотт Лоутон («Филадельфия»), 2,3 млн