🥈 Сван выиграла масс-старт классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Ступак – 2-я, Йохауг – 3-я, Кирпиченко – 5-я

Сегодня на этапе Кубка мира в шведском Фалуне прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место, Яна Кирпиченко – 5-я.

Победила шведка Линн Сван.

Лыжные гонки

Фалун, Швеция

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) – 25.57,1

2. Юлия Ступак (Россия) – 0,4

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,9

4. Катарина Хеннинг (Германия) – 1,1

5. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,5

6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 7,7

7. Джесси Диггинс (США) – 8,3

8. Хайди Венг (Норвегия) – 8,8

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,6

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 12,9...

16. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 35,7...

20. Тереза Штадлобер (Австрия) – 45,1...

23. Лилия Васильева (Россия) – 1.01,1...

28. Христина Мацокина (Россия) – 1.08,5...

33. Рози Бреннан (США) – 1.15,6...

36. Алия Иксанова (Россия) – 1.17,8...

44. Мария Истомина (Россия) – 1.52,1...

47. Анна Свенсен (Норвегия) – 2.02,3

48. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.06,0

54. Майя Якунина (Россия) – 2.43,1