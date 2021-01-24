🥈 Сван выиграла масс-старт классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Ступак – 2-я, Йохауг – 3-я, Кирпиченко – 5-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Германии жен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг масс-старт (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Хайди Венг Джесси Диггинс Тереза Штадлобер Юлия Ступак (Белорукова) Лилия Васильева Яна Кирпиченко Майя Якунина Эбба Андерссон Мария Истомина Рози Бреннан Анна Свенсен Катарина Хенниг Христина Мацокина Фрида Карлссон Хелене Марие Фоссесхолм Линн Сван Лыжи

Сегодня на этапе Кубка мира в шведском Фалуне прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место, Яна Кирпиченко – 5-я.

Победила шведка Линн Сван.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) – 25.57,1

2. Юлия Ступак (Россия) – 0,4

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,9

4. Катарина Хеннинг (Германия) – 1,1

5. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,5

6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 7,7

7. Джесси Диггинс (США) – 8,3

8. Хайди Венг (Норвегия) – 8,8

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,6

10. Эбба Андерссон (Швеция) – 12,9...

16. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 35,7...

20. Тереза Штадлобер (Австрия) – 45,1...

23. Лилия Васильева (Россия) – 1.01,1...

28. Христина Мацокина (Россия) – 1.08,5...

33. Рози Бреннан (США) – 1.15,6...

36. Алия Иксанова (Россия) – 1.17,8...

44. Мария Истомина (Россия) – 1.52,1...

47. Анна Свенсен (Норвегия) – 2.02,3

48. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.06,0

54. Майя Якунина (Россия) – 2.43,1

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья