🥈 Сван выиграла масс-старт классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Ступак – 2-я, Йохауг – 3-я, Кирпиченко – 5-я

Сегодня на этапе Кубка мира в шведском Фалуне прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место, Яна Кирпиченко – 5-я.
Победила шведка Линн Сван.
Лыжные гонки
Фалун, Швеция
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
1. Линн Сван (Швеция) – 25.57,1
2. Юлия Ступак (Россия) – 0,4
3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,9
4. Катарина Хеннинг (Германия) – 1,1
5. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,5
6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 7,7
7. Джесси Диггинс (США) – 8,3
8. Хайди Венг (Норвегия) – 8,8
9. Фрида Карлссон (Швеция) – 9,6
10. Эбба Андерссон (Швеция) – 12,9...
16. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 35,7...
20. Тереза Штадлобер (Австрия) – 45,1...
23. Лилия Васильева (Россия) – 1.01,1...
28. Христина Мацокина (Россия) – 1.08,5...
33. Рози Бреннан (США) – 1.15,6...
36. Алия Иксанова (Россия) – 1.17,8...
44. Мария Истомина (Россия) – 1.52,1...
47. Анна Свенсен (Норвегия) – 2.02,3
48. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.06,0
54. Майя Якунина (Россия) – 2.43,1