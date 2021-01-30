Овечкин забросил 2-ю шайбу в сезоне и разделил с Гартнером 7-е место по голам в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).
Гол стал для россиянина 2-м в сезоне и 708-м в карьере. Овечкин разделил с Майком Гартнером 7-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Выше только Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
В этом матче у Овечкина (14:24, «0») также в активе голевая передача, 3 броска в створ, 5 силовых приемов и звание первой звезды.
Эта игра стала для него первой после пропуска 4 матчей из-за нарушения коронавирусных протоколов безопасности.