Журналисты Bellingcat расследуют смерти бывших сотрудников РУСАДА Камаева и Синева

Журналисты Bellingcat расследуют смерти бывших сотрудников Российского антидопингового агентства ( ) Никиты Камаева и Вячеслава Синева.

Об этом журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь».

Синев был первым генеральным директором РУСАДА, Камаев возглавлял агентство 4 года.

В ноябре 2015 года вышел доклад Ричарда Паунда о государственной системе допинга в России. В феврале 2016-го с интервалом в 10 дней скончались Камаев и Синев.

Позже информатор WADA Григорий Родченков сообщал, что Камаев и Синев были убиты, и что он знает их убийц.

Издание Bellingcat известно недавней публикацией расследования о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как умерли Вячеслав Синев и Никита Камаев