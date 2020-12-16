Журналисты Bellingcat расследуют смерти бывших сотрудников РУСАДА Камаева и Синева

Журналисты Bellingcat расследуют смерти бывших сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никиты Камаева и Вячеслава Синева.
Об этом журналист Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь».
Синев был первым генеральным директором РУСАДА, Камаев возглавлял агентство 4 года.
В ноябре 2015 года вышел доклад Ричарда Паунда о государственной системе допинга в России. В феврале 2016-го с интервалом в 10 дней скончались Камаев и Синев.
Позже информатор WADA Григорий Родченков сообщал, что Камаев и Синев были убиты, и что он знает их убийц.
Издание Bellingcat известно недавней публикацией расследования о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.