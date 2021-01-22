Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Пахтакором», «Динамо» против «Слована»

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Клубы РПЛ продолжают подготовку к возобновлению чемпионата России, проводя товарищеские игры.

«Спартак» играет с узбекским «Пахтакором», «Динамо» встречается со словацким «Слованом».

Товарищеские матчи

Дубай, ОАЭ

Спартак Россия – Пахтакор Узбекистан – 15:00

Шарджа, ОАЭ

Урал Россия – Арарат-Армения Армения – 15:00

Белек, Турция

Динамо Москва Россия – Слован Братислава Словакия – 17:00

Белек, Турция

Арсенал Тула Россия – Силекс Северная Македония – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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