Товарищеские матчи. «Спартак» играет с «Пахтакором», «Динамо» против «Слована»

Клубы РПЛ продолжают подготовку к возобновлению чемпионата России, проводя товарищеские игры.
«Спартак» играет с узбекским «Пахтакором», «Динамо» встречается со словацким «Слованом».
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
Спартак Россия – Пахтакор Узбекистан – 15:00
Шарджа, ОАЭ
Урал Россия – Арарат-Армения Армения – 15:00
Белек, Турция
Динамо Москва Россия – Слован Братислава Словакия – 17:00
Белек, Турция
Арсенал Тула Россия – Силекс Северная Македония – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.