Кубок Либертадорес. Финал. «Сантос» против «Палмейрас». Видеотрансляция

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В финале Кубка Либертадорес играют два бразильских клуба – «Палмейрас» и «Сантос».

«Сантос» трижды завоевывал трофей (1962, 1963, 2011), «Палмейрас» – один раз (1999).

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этого матча.

Кубок Либертадорес

Финал

Палмейрас Бразилия – Сантос Бразилия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 января, 23.00, «Маракана»
превью матча онлайн статистика
ПалмейрасУэвертон, Луан, Винья, Гомес, Маркос Роша, Рафаэл Вейга, Данило, Габриэл Менино, Зе Рафаэл, Луис Адриано, Рони.
СантосДжон, Пара, Лукас, Фелипе Жонатан, Диего Питука, Сотельдо, Луан Перес, Сандри, Алисон, Кайо Жорже, Мариньо.
Предупреждение:
Лукас (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

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