Кубок Либертадорес. Финал. «Сантос» против «Палмейрас». Видеотрансляция

В финале Кубка Либертадорес играют два бразильских клуба – «Палмейрас» и «Сантос».

«Сантос» трижды завоевывал трофей (1962, 1963, 2011), «Палмейрас» – один раз (1999).

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Кубок Либертадорес

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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