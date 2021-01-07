Кубок Либертадорес. Финал. «Сантос» против «Палмейрас». Видеотрансляция

В финале Кубка Либертадорес играют два бразильских клуба – «Палмейрас» и «Сантос».
«Сантос» трижды завоевывал трофей (1962, 1963, 2011), «Палмейрас» – один раз (1999).
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этого матча.
Кубок Либертадорес
Финал
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Маракана»
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Палмейрас –
Уэвертон, Луан, Винья, Гомес, Маркос Роша, Рафаэл Вейга, Данило, Габриэл Менино, Зе Рафаэл, Луис Адриано, Рони.
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Сантос –
Джон, Пара, Лукас, Фелипе Жонатан, Диего Питука, Сотельдо, Луан Перес, Сандри, Алисон, Кайо Жорже, Мариньо.
- Предупреждение:
- Лукас (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.