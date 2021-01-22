Черданцев об ответе ЦСКА Черечесову: «Клуб не прав! Это неуважение! Тренер сборной – ваш сосед по подъезду?»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о реакции ЦСКА на критику форварда главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Я считаю, клуб не прав! Вот зачем так реагировать? Это тоже неуважение! Главный тренер сборной – ваш сосед по подъезду, однокашник?

– Черчесов – какой он? Ваш взгляд?

– Настоящий кавказец. Решительный. Если оседлал коня, понесся – все, уже не остановишь.

Как у любого кавказского человека, темперамент иногда зашкаливает. Но для тренера или спортсмена это лучше, чем быть мямлей, – сказал Черданцев.

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