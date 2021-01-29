Аркадий Ротенберг о признании себя владельцем дворца в Геленджике: «Всякие инсинуации, скандал, а там нет ничего незаконного. На мне и так санкции»

Председатель правления Федерации хоккея России ( ) объяснил, зачем приобрел дворец под Геленджиком и почему только сейчас рассказал, что он его собственник.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК и Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Это находка. Место шикарное. Вы там вчера были. Как вам там?

– Мне лично очень понравилось. Я практически незаконно проник на вашу, как теперь выясняется, территорию. От этого мне теперь немножко не по себе. Ключевой вопрос – что там уже есть или что будет? Я видел каркас, порядка 16 непонятных комнат. Вы это для себя строите или для людей?

– Мы хотим построить апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат.

Мне очень нравится этот бизнес – отельный бизнес. Я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес.

В принципе я этим уже несколько лет занимаюсь. У меня есть кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, житница Алтае.

– Вы его приобретали, уже понимая, что это будет гостиница или, может, ваш личный дом?

– Место прямо располагающее сделать там отель. Красивое место, мыс Идокопас.

Я понимал, что там скандальное и тяжело здание, но помяните мое слово – я в этом редко ошибаюсь – пройдет полтора-два года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на ту красоту, что там будет.

– То есть я смогу туда легально приехать и коллег позвать?

– Так как вы уже проникли незаконно, можете рассчитывать на скидку.

– Сложный вопрос: почему только сегодня вы решили рассказать?

– Чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого, всякие инсинуации там пишут. На мне и так санкции и так далее.

Когда мы уже построили, можно было сказать – посмотрите, какая красота. Там же нет ничего незаконного.

– Когда вы там были в последний раз, если помните?

– В этом году я был.

– Как состояние стройки оцениваете?

– Пока неудовлетворительное. План – два года. Так как мы люди из Советского Союза – пятилетку за четыре года. Постараемся сделать быстрее. И, учитывая все эти скандалы, постараемся ускориться, – сказал Ротенберг.