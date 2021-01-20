Дворец в Геленджике принадлежит председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу. Навальный назвал Путина владельцем

Председатель правления Федерации хоккея России ( ) объявил, что он владелец дворца в Геленджике.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК и Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Аркадий Романович, я себя немножко неудобно чувствую. Я человек из интернета, который только вчера задал вопрос в пустоту, чтобы собственник отозвался. Я так понимаю, что вы сейчас готовы сказать, что являетесь собственником?

– Раз теперь это уже будет не секрет, я являюсь бенефициаром.

Там был такой достаточно сложный объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром.

– А какое время назад вы приобрели этот объект?

– Это было приобретение несколько лет назад, – сказал Ротенберг.

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Путин любит не только хоккей – еще и гонки. В его дворце за 100 млрд есть целая комната с треком для электрических машинок

Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯