Дворец в Геленджике принадлежит председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу. Навальный назвал Путина владельцем

Теги ФХР бизнес Владимир Путин КХЛ Аркадий Ротенберг Алексей Навальный Политика Хоккей

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг объявил, что он владелец дворца в Геленджике.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК и Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Аркадий Романович, я себя немножко неудобно чувствую. Я человек из интернета, который только вчера задал вопрос в пустоту, чтобы собственник отозвался. Я так понимаю, что вы сейчас готовы сказать, что являетесь собственником?

– Раз теперь это уже будет не секрет, я являюсь бенефициаром.

Там был такой достаточно сложный объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром.

– А какое время назад вы приобрели этот объект?

– Это было приобретение несколько лет назад, – сказал Ротенберг.

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Путин любит не только хоккей – еще и гонки. В его дворце за 100 млрд есть целая комната с треком для электрических машинок

Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯

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