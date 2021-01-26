НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Бостона», «Шарлотт» примет «Милуоки» и другие матчи

В субботу, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях против «Бостона». «Шарлотт» примет на своей арене «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 31 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 января, 05.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 31 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 31 января, 23.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В «Бруклине» три звезды – Харден, Ирвинг, Дюрэнт – и состав на 200 млн. Как им еще усилиться?
НБА возвращает нам поломанных супергероев: Дюрэнт снова лучший игрок мира, Карри перепридумывает себя, а «Хьюстон» верит в чудо
Обмен спас жизнь игроку НБА. Врачи случайно нашли рак на ранней стадии