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    НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Бостона», «Шарлотт» примет «Милуоки» и другие матчи

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    В субботу, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях против «Бостона». «Шарлотт» примет на своей арене «Милуоки».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Новый Орлеан – Хьюстон
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Милуоки
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Портленд
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Майами – Сакраменто
    Дата проведения
    31 января, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    31 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Лейкерс
    Дата проведения
    31 января, 04.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Даллас – Финикс
    Дата проведения
    31 января, 05.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Детройт
    Дата проведения
    31 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Клипперс
    Дата проведения
    31 января, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    31 января, 23.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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