НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях против «Бостона», «Шарлотт» примет «Милуоки» и другие матчи

В субботу, 30 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Действующие чемпионы сыграют в гостях против . «Шарлотт» примет на своей арене «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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