ЦСКА отдал Гайча в аренду «Беневенто» до конца сезона с правом выкупа

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ЦСКА и «Беневенто» официально подтвердили переход нападающего Адольфо Гайча.

Итальянский клуб арендовал 21-летнего форварда до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

Ранее стало известно, что «Беневенто» будет полностью выплачивать зарплату аргентинцу.

Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Он был куплен в августе 2020 года у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

Фото: твиттер «Беневенто»

ЦСКА обещал показать настоящего Гайча и ссылался на адаптацию, но в итоге – аренда. Адольфо уезжает с одним голом в 18 матчах

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