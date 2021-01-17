Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург», «РБ Лейпциг» против «Байера»

19-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Штутгарт» – «Майнц» (2:0).
В субботу дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (3:1), «Бавария» разнесла «Хоффенхайм» (4:1), а «РБ Лейпциг» дома играет с «Байером».
В заключительном матче тура «Вольфсбург» сыграет с «Фрайбургом» в воскресенье.
19-й тур
- Дата проведения
- 30 января, 17.30, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 90), Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд, 46), Шмид (Рашица, 46), Сарджент (Осако, 61).
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Шальке –
Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шопф (Бужеляб, 46), Харит (Виллиам, 70), Ут, Хопп (Хунтелар, 80).
- Дата проведения
- 30 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Унион Берлин –
Люте (Кариус, 69), Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79), Гиссельманн, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен, Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85).
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Боруссия М –
Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн (Штиндль, 75), Крамер (Нойхаус, 58), Закария, Плеа (Эмболо, 90), Тюрам.
- Предупреждения:
- Крамер (8), Закария (45), Нойхаус (63), Шлоттербек (71).
- Дата проведения
- 30 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 66 Пионтек, 1:1 – 67 Андре Силва, 2:1 – 84 Хинтереггер, 3:1 – 90, пенальти Андре Силва.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Баркок (Йович, 61), Хасебе (Роде, 76), Костич, Соу, Камада (Хрустич, 82), Юнес (Туре, 61), Андре Силва.
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Герта –
Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Нетц (Миттельштедт, 46), Тузар (Нганкам, 89), Аскасибар (Дарида, 89), Гендузи (Левен, 89), Лукебакио (Лекки, 77), Пионтек, Матеус Кунья.
- Предупреждения:
- Тута (35), Тузар (37), Торунарига (59), Пионтек (88), Матеус Кунья (90).
- Дата проведения
- 30 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Хитц, Морей (Пишчек, 78), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 83), Дилэйни, Брандт (Беллингем, 75), Санчо, Рейна, Ройс (Дауд, 84), Холанд.
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Аугсбург –
Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго (Педерсен, 77), Калиджури, Хан (Варгас, 65), Груэсо (Цивея, 75), Штробль, Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
- Предупреждение:
- Яго (20).
- Дата проведения
- 30 января, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 32 Боатенг, 2:0 – 43 Мюллер, 2:1 – 44 Крамарич, 3:1 – 57 Левандовски, 4:1 – 63 Гнабри.
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Бавария –
Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Мусиала, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 74), Левандовски, Гнабри (Сане, 70), Коман (Дуглас Коста, 74).
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Хоффенхайм –
Бауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс (Фогт, 58), Гачинович (Кадержабек, 58), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 74), Баумгартнер (Бельфодиль, 74), Крамарич, Бебу (Даббур, 81).
- Предупреждение:
- Рока (53).
- Дата проведения
- 30 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Кампль, Забитцер, Ольмо, Нкунку, Серлот.
- Дата проведения
- 31 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 31 января, 20.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 29 января, 22.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 55 Калайджич, 2:0 – 72 Вамангитука.
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Штутгарт –
Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 84), Соса (Массимо, 58), Кастро (Ферстер, 26), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Кулибали, 84), Гонсалес, Калайджич.
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Майнц –
Центнер, да Кошта, Белль (Боэтиюс, 75), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Фернандеш (Озтуналы, 62), Латца (Штегер, 62), Квайсон (Буркардт, 27), Онисиво (Салаи, 75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.