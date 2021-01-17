Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург», «РБ Лейпциг» против «Байера»

19-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем – «Майнц» (2:0).

В субботу дортмундская победила «Аугсбург» (3:1), разнесла (4:1), а «РБ Лейпциг» дома играет с «Байером».

В заключительном матче тура сыграет с «Фрайбургом» в воскресенье.

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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