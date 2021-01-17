Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург», «РБ Лейпциг» против «Байера»

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19-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Штутгарт» – «Майнц» (2:0).

В субботу дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (3:1), «Бавария» разнесла «Хоффенхайм» (4:1), а «РБ Лейпциг» дома играет с «Байером».

В заключительном матче тура «Вольфсбург» сыграет с «Фрайбургом» в воскресенье.

Чемпионат Германии

19-й тур

Вердер – Шальке 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
30 января, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 38 Маскарель, 1:1 – 77 Мевальд.
ВердерПавленка, Гебре Селассие, Топрак (Мойсандер, 90), Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 46), Битенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд, 46), Шмид (Рашица, 46), Сарджент (Осако, 61).
ШалькеФэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шопф (Бужеляб, 46), Харит (Виллиам, 70), Ут, Хопп (Хунтелар, 80).
Предупреждения:
Стамбули (63), Фэрманн (66), Хунтелар (88), Тиав (90).

 

Унион Берлин – Боруссия М 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
30 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Кнохе, 1:1 – 59 Плеа.
Унион БерлинЛюте (Кариус, 69), Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79), Гиссельманн, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Ингвартсен, Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85).
Боруссия МЗоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн (Штиндль, 75), Крамер (Нойхаус, 58), Закария, Плеа (Эмболо, 90), Тюрам.
Предупреждения:
Крамер (8), Закария (45), Нойхаус (63), Шлоттербек (71).

 

Айнтрахт Ф – Герта 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
30 января, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 66 Пионтек, 1:1 – 67 Андре Силва, 2:1 – 84 Хинтереггер, 3:1 – 90, пенальти Андре Силва.
Айнтрахт ФТрапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Баркок (Йович, 61), Хасебе (Роде, 76), Костич, Соу, Камада (Хрустич, 82), Юнес (Туре, 61), Андре Силва.
ГертаЯрстейн, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Нетц (Миттельштедт, 46), Тузар (Нганкам, 89), Аскасибар (Дарида, 89), Гендузи (Левен, 89), Лукебакио (Лекки, 77), Пионтек, Матеус Кунья.
Предупреждения:
Тута (35), Тузар (37), Торунарига (59), Пионтек (88), Матеус Кунья (90).

 

Боруссия Д – Аугсбург 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
30 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Хан, 1:1 – 26 Дилэйни, 2:1 – 63 Санчо, 3:1 – 75, автогол Удуохай.
Боруссия ДХитц, Морей (Пишчек, 78), Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 83), Дилэйни, Брандт (Беллингем, 75), Санчо, Рейна, Ройс (Дауд, 84), Холанд.
АугсбургГикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго (Педерсен, 77), Калиджури, Хан (Варгас, 65), Груэсо (Цивея, 75), Штробль, Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Грегорич, 65).
Предупреждение:
Яго (20).

 

Бавария – Хоффенхайм 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
30 января, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32 Боатенг, 2:0 – 43 Мюллер, 2:1 – 44 Крамарич, 3:1 – 57 Левандовски, 4:1 – 63 Гнабри.
БаварияНойер, Павар, Боатенг (Зюле, 87), Алаба, Дэвис, Киммих, Рока (Мусиала, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 74), Левандовски, Гнабри (Сане, 70), Коман (Дуглас Коста, 74).
ХоффенхаймБауманн, Нордтвейт, Пош, Адамс (Фогт, 58), Гачинович (Кадержабек, 58), Йон, Руди, Самассеку (Гриллич, 74), Баумгартнер (Бельфодиль, 74), Крамарич, Бебу (Даббур, 81).
Предупреждение:
Рока (53).

 

РБ Лейпциг – Байер
Дата проведения
30 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс, Кампль, Забитцер, Ольмо, Нкунку, Серлот.
БайерГрадецки, Фосу-Менса, Та, Тапсоба, Венделл, Синкгравен, Арангис, Демирбай, Виртц, Бэйли, Диаби.

 

Кельн – Арминия
Дата проведения
31 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Фрайбург
Дата проведения
31 января, 20.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Штутгарт – Майнц 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
29 января, 22.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Калайджич, 2:0 – 72 Вамангитука.
ШтутгартКобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 84), Соса (Массимо, 58), Кастро (Ферстер, 26), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Кулибали, 84), Гонсалес, Калайджич.
МайнцЦентнер, да Кошта, Белль (Боэтиюс, 75), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Фернандеш (Озтуналы, 62), Латца (Штегер, 62), Квайсон (Буркардт, 27), Онисиво (Салаи, 75).
Предупреждения:
Ниакате (21), Ферстер (32), Белль (43), Онисиво (45), Кор (81).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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