🥇 Максим Буров выиграл на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Это его пятая победа подряд

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира в беларусских Раубичах.
Для Бурова эта победа стала пятой подряд. Он выиграл все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне.
Еще один россиянин Станислав Никитин занял второе место.
22-летний Буров – чемпион мира-2019 и двукратный обладатель Кубка мира.
Фристайл
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Лыжная акробатика
1. Максим Буров (Россия) – 126,24
2. Станислав Никитин (Россия) – 124,43
3. Льюис Ирвинг (Канада) – 118,14...
7. Илья Буров (Россия)...
17. Арсений Вагин (Россия)