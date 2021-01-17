🥇 Максим Буров выиграл на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Это его пятая победа подряд

Российский фристайлист одержал победу на этапе Кубка мира в беларусских Раубичах.

Для Бурова эта победа стала пятой подряд. Он выиграл все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне.

Еще один россиянин Станислав Никитин занял второе место.

22-летний Буров – чемпион мира-2019 и двукратный обладатель Кубка мира.

Фристайл

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 126,24

2. Станислав Никитин (Россия) – 124,43

3. Льюис Ирвинг (Канада) – 118,14...

7. (Россия)...

17. Арсений Вагин (Россия)