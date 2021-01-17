🥇 Максим Буров выиграл на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах. Это его пятая победа подряд

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Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира в беларусских Раубичах.

Для Бурова эта победа стала пятой подряд. Он выиграл все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне.

Еще один россиянин Станислав Никитин занял второе место.

22-летний Буров – чемпион мира-2019 и двукратный обладатель Кубка мира.

Фристайл

Кубок мира

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 126,24

2. Станислав Никитин (Россия) – 124,43

3. Льюис Ирвинг (Канада) – 118,14...

7. Илья Буров (Россия)...

17. Арсений Вагин (Россия)

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