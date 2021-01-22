Каррагер считает, что Месси лучше Роналду: «Думаю, я на стороне большинства. Он делает то, чего другие не могут»

Бывший защитник «Ливерпуля» ответил на вопрос, кто лучше: форвард или нападающий «Барселоны» .

«Месси. Думаю, в этом вопросе я на стороне большинства.

Вероятно, Роналду я уважаю больше, потому что, хоть он и обладает невероятным талантом, на другой уровень он вышел благодаря своему менталитету, сосредоточенности, усердию. Каждый раз, когда думаешь, что он закончил, или когда Месси делает что-то фантастическое, Роналду снова и снова возвращается.

Скажу так: Роналду делает то, что могут сделать другие игроки, но делает это чаще. Он забивает больше, но Месси делает то, чего не могут сделать другие. Смотришь, как Роналду забивает отличный гол, и думаешь: «Ладно, я уже это видел». Роналду делает это очень часто. Но дриблинг и ведение мяча как у Месси очень редко можно увидеть в футболе.

Я всегда выбираю Месси, потому что он делает то, чего другие игроки не могут, и оставляет их с открытым ртом», – сказал Каррагер в подкасте Pure Football Podcast.