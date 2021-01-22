Экс-защитник «Анжи» Менса: «Было бы хорошо видеть темнокожих, индейских, русских тренеров. Сейчас в основном работают белые»

Бывший защитник Джонатан Менса, выступающий за , рассказал о деятельности организации темнокожих игроков МЛС Black Players for Change.

«Несколько игроков объединились и обсудили, почему бы не основать союз. Мы помогаем несправедливо обиженным и продвигаем этот союз. Это отличная инициатива помощи тем, кто не может позволить себе посещать школу, кто сталкивается с неравенством. Игроки обратились к МЛС со своими идеями, и лига поддержала их.

Это начало чего-то большого. Сейчас игроки могут привлечь внимание к некоторым проблемам. Было бы замечательно начать диалог о том, что правильно, а что нет, что мы можем сделать, что можем изменить: например, станет ли в лиге больше темнокожих тренеров, будут ли темнокожие игроки занимать ведущие роли в организациях.

Мы получили миллионы пожертвований от МЛС и других организаций и перенаправили для менее обеспеченных детей, особенно темнокожих. Было построено много площадок для баскетбола, футбола, волейбола, чтобы уберечь детей от разных проблем, также на эти средства сохранили стипендии тем, кто не мог посещать школу.

Хотелось бы в итоге увидеть равенство и справедливость, ведь когда все люди любят друг друга, тогда мир прекрасен. Такие движения могут принести много перемен и помочь людям больше узнать о жизни и представителях других этнических групп.

Как видите, сейчас в командах в основном работают белые тренеры, но было бы хорошо, если бы вы могли видеть темнокожих специалистов, индейских, русских – любой национальности и цвета кожи. Когда вокруг одни белые тренеры – это такая же проблема, как если бы все специалисты были темнокожими.

Нам нужно такое разнообразие, и оно бы двигало мир вперед. Например, когда я приехал в «Анжи», там были игроки из разных частей мира: африканцы , Амаду Мутари, голландец , из Беларуси, ребята из Дагестана и Сербии. Здорово, когда команда получается настолько многонациональной», – поделился мнением ганский футболист.