Защитника «Челси» Джеймса назвали обезьяной в инстаграме

Защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в инстаграме.
21-летний игрок опубликовал скриншот переписки, где неизвестный в числе прочего называет его обезьяной. Англичанин отреагировал: «Нужно что-то менять!»
Ранее расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, а также игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс.
Полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в расистских оскорблениях Сойерса.
В Великобритании хотят начать привлекать соцсети к юридической ответственности за расизм пользователей.