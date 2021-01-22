Защитника «Челси» Джеймса назвали обезьяной в инстаграме

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Защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в инстаграме.

21-летний игрок опубликовал скриншот переписки, где неизвестный в числе прочего называет его обезьяной. Англичанин отреагировал: «Нужно что-то менять!»

Ранее расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, а также игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс.

Полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в расистских оскорблениях Сойерса.

В Великобритании хотят начать привлекать соцсети к юридической ответственности за расизм пользователей.

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