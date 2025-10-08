  • Спортс
22

Хейсен получил травму в сборной Испании. Вместо защитника «Реала» вызван Лапорт из «Атлетика»

Дин Хейсен не сыграет за сборную Испании из-за травмы.

Защитник «Реала» получил повреждение в расположении национальной команды, сообщает COPE со ссылкой на испанскую сборную.

Футболист не примет участие в матчах против Грузии и Болгарии в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Вместо Хейсена в сборную вызван Эмерик Лапорт из «Атлетика».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
