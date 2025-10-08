Глава УЕФА Чеферин: «Мы преодолели войны, эпидемии и экономические потрясения, но европейский футбол окреп, его дух напоминает гладиаторский. Мы сильнее, чем когда-либо»

Александер Чеферин высказался о роли футбола в тяжелые времена.

«Мы преодолели беспрецедентные кризисы, бросили вызов традициям и стали сильнее, чем когда-либо. Мы преодолели войны, эпидемии и экономические потрясения, но европейский футбол окреп, его дух напоминает гладиаторский.

Мы проявили мужество, когда решили реформировать клубные соревнования, и это было вознаграждено, потому что принесло пользу как на поле, так и за его пределами.

Европа устанавливает стандарты для мирового футбола, и извне предпринимались попытки реформировать наш вид спорта, но мы никогда не будем организовывать соревнования только для 12 клубов. Футбол должен быть инклюзивным, чтобы у каждого был шанс выиграть лучшие турниры.

Мы продвигаем инклюзивный футбол, который служит опорой в трудные времена, которые мы переживаем. На фоне политических и социальных кризисов нам нужно что-то, что объединяет нас. Футбол играет эту роль, и мы должны сохранить его», – сказал президент УЕФА на собрании Ассоциации европейских футбольных клубов.