Фернанду Мейра: «Батраков – один из лучших российских футболистов всех времен, немного напоминает Аршавина. Он творит историю, может превзойти всех. Сперцяна не знаю»
– Каких российских молодых футболистов вы знаете? Головин, Кисляк, Батраков, Захарян…
– Я знаю всех их. Думаю, что Батраков – один из лучших российских футболистов всех времен. Это игрок, который творит историю, и у него большой потенциал. Он очень зрелый для своего возраста. Немного напоминает мне Аршавина. Но я думаю, что Батраков может превзойти всех российских футболистов. Это игрок, который мне лично очень нравится.
Мне также очень импонирует Головин. Это игрок высшего ранга.
– Могли бы они сейчас выступать в каком-нибудь европейском клубе? Может, вы видите их в Португалии?
– Батраков мог бы играть в португальском клубе. Важно, чтобы сильные игроки выходили на международный уровень и уезжали играть в Европу.
– Знаете Матвея Кисляка из ЦСКА? Что по его европейским перспективам?
– Это игрок, качества которого сложно переоценить. Как Кисляк, так и Батраков, привлекают внимание лучших европейских клубов на данный момент.
– Вы слышали что-то про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и его возможный переход в «Порту»?
– Нет, его я не знаю, про переход не слышал, – сказал бывший защитник «Зенита».