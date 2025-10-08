Фернанду Мейра: «Батраков – один из лучших российских футболистов всех времен, немного напоминает Аршавина. Он творит историю, может превзойти всех. Сперцяна не знаю»

Фернанду Мейра назвал Алексея Батракова одним из лучших российских игроков в истории.

– Каких российских молодых футболистов вы знаете? Головин, Кисляк, Батраков, Захарян…

– Я знаю всех их. Думаю, что Батраков – один из лучших российских футболистов всех времен. Это игрок, который творит историю, и у него большой потенциал. Он очень зрелый для своего возраста. Немного напоминает мне Аршавина . Но я думаю, что Батраков может превзойти всех российских футболистов. Это игрок, который мне лично очень нравится.

Мне также очень импонирует Головин. Это игрок высшего ранга.

– Могли бы они сейчас выступать в каком-нибудь европейском клубе? Может, вы видите их в Португалии?

– Батраков мог бы играть в португальском клубе. Важно, чтобы сильные игроки выходили на международный уровень и уезжали играть в Европу.

– Знаете Матвея Кисляка из ЦСКА? Что по его европейским перспективам?

– Это игрок, качества которого сложно переоценить. Как Кисляк, так и Батраков, привлекают внимание лучших европейских клубов на данный момент.

– Вы слышали что-то про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и его возможный переход в «Порту»?

– Нет, его я не знаю, про переход не слышал, – сказал бывший защитник «Зенита».