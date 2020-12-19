У Месси больше всего успешных обводок в 2020-м в топ-5-лиг. Неймар делит с Заа 5-е место, Адама Траоре – 2-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал топ-10 футболистов, которые чаще других успешно шли в дриблинг в топ-5 лиг Европы в 2020 году.

Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси. У аргентинца 166 успешных обводок за год.

1. ( ) – 166 успешных обводок

2. Адама Траоре ( ) – 112

3. Жереми Бога («Сассуоло») – 96

4. Аллан Сен-Максимен ( ) – 95

5-6. Неймар ( ), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 81

7. Андре-Франк Замбо-Ангисса («Фулхэм») – 79

8. Людовик Блас («Нант») – 78

9. Матеус Кунья («Герта») – 77

10. Набиль Фекир («Бетис») – 76