У Месси больше всего успешных обводок в 2020-м в топ-5-лиг. Неймар делит с Заа 5-е место, Адама Траоре – 2-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) назвал топ-10 футболистов, которые чаще других успешно шли в дриблинг в топ-5 лиг Европы в 2020 году.
Возглавил рейтинг нападающий «Барселоны» Лионель Месси. У аргентинца 166 успешных обводок за год.
1. Лионель Месси («Барселона») – 166 успешных обводок
2. Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 112
3. Жереми Бога («Сассуоло») – 96
4. Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») – 95
5-6. Неймар («ПСЖ), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 81
7. Андре-Франк Замбо-Ангисса («Фулхэм») – 79
8. Людовик Блас («Нант») – 78
9. Матеус Кунья («Герта») – 77
10. Набиль Фекир («Бетис») – 76