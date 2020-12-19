Азар подешевел больше всех в 2020-м – на 60 млн евро. Месси, Стерлинг, Погба, Кепа – в топ-10 (Transfermarkt)

Transfermarkt назвал топ-10 футболистов, трансферная стоимость которых снизилась больше всего в 2020 году.

Рейтинг возглавил полузащитник «Реала» Эден Азар. 29-летний бельгиец подешевел на 60 миллионов евро. Сейчас Азара оценивают в 60 млн.

1. ( ): -60 млн евро; 60 млн

2. Кристиан Эриксен ( ): -55 млн евро; 35 млн

3. ( ): -52 млн евро; 38 млн

4. ( ): -50 млн евро; 110 млн

5. Кепа Аррисабалага ( ): -45 млн евро; 15 млн

6. («Барселона»): -40 млн евро; 100 млн

7. ( ): -40 млн евро; 80 млн

8. («Челси»): -40 млн евро; 60 млн

9. ( ): -35 млн евро; 65 млн

10. Александр Ляказетт ( ): -35 млн евро; 35 млн

Гризманн, Феликс и Азар прибавят во втором сезоне. У их проблем есть общее (реализация), с остальным должны помочь тренеры