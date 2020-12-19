Азар подешевел больше всех в 2020-м – на 60 млн евро. Месси, Стерлинг, Погба, Кепа – в топ-10 (Transfermarkt)

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Тоттенхэм Эден Азар Кристиан Эриксен Поль Погба Александр Ляказетт Антуан Гризманн Рахим Стерлинг Кепа Аррисабалага Деле Алли Нголо Канте деньги Футбол

Transfermarkt назвал топ-10 футболистов, трансферная стоимость которых снизилась больше всего в 2020 году.

Рейтинг возглавил полузащитник «Реала» Эден Азар. 29-летний бельгиец подешевел на 60 миллионов евро. Сейчас Азара оценивают в 60 млн.

1. Эден Азар («Реал Мадрид»): -60 млн евро; 60 млн

2. Кристиан Эриксен («Интер»): -55 млн евро; 35 млн

3. Деле Алли («Тоттенхэм»): -52 млн евро; 38 млн

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): -50 млн евро; 110 млн

5. Кепа Аррисабалага («Челси»): -45 млн евро; 15 млн

6. Лионель Месси («Барселона»): -40 млн евро; 100 млн

7. Антуан Гризманн («Барселона»): -40 млн евро; 80 млн

8. Нголо Канте («Челси»): -40 млн евро; 60 млн

9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): -35 млн евро; 65 млн

10. Александр Ляказетт («Арсенал»): -35 млн евро; 35 млн

Гризманн, Феликс и Азар прибавят во втором сезоне. У их проблем есть общее (реализация), с остальным должны помочь тренеры

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья